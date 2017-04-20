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20 апреля 2017
17:33  20 апреля 2017 0

Мальчик-инвалид, которого не пустили на рейс до Екатеринбурга, будет год бесплатно летать на «Победе»

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет
Ребенку оплатят перелеты на год впередФото: Pixabay

Сотрудники авиакомпании «Победа» собрали средства для оплаты годового курса реабилитации для Клима Фаттахова с ДЦП после того, как ребенку и его матери отказали в возможности перелета из Москвы в Екатеринбург из-за нехватки мест в самолете. Руководство «Победы» также обеспечит бесплатный перелет ребенку и сопровождающему к месту прохождения реабилитации в течение годового курса, рассказали «URA.RU» в пресс-службе авиакомпании.

«Победа» после скандального инцидента провела внутреннее расследование и приняла решение уволить руководителя группы наземного обеспечения. В скором времени в компании доработают технологию ускоренного обслуживания маломобильных пассажиров.

Ранее «URA.RU» писало, что мама с больным ребенком 12 апреля купила два билета на рейс Внуково — Кольцово, а также прибыла на регистрацию своевременно — более чем за 40 минут до вылета. Однако на борт самолета пассажиров не пустили под предлогом сбоя в системе регистрации. Как выяснилось после расследования Росавиации, билетов на рейс было продано слишком много.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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