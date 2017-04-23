16:37 23 апреля 2017 0

Александр Бастрыкин требует тщательно расследовать трагедию в Пласте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин отправил и. о. руководителя СК РФ по Челябинской области Степана Шульгу в Пласт, где 23 апреля рано утром произошло обрушение породы в шахте «Центральная» и погибли люди. Шульге поручено создать следственную бригаду из наиболее опытных следователей и криминалистов, имеющих навыки расследования подобных происшествий, для тщательного исследования всех обстоятельств произошедшего. Руководство регионального ведомства должно дать всестороннюю правовую оценку действиям и бездействию всех лиц, причастных к деятельности предприятия, говорится в сообщении СК РФ.

Уже известны имена двух шахтеров, чья судьба остается пока остается невыясненной — их тела не могут поднять на поверхность, так как есть опасность нового обрушения. Официально о них как о погибших не говорят, хотя уже возбуждено уголовное дело по факту гибели двух человек в шахте «Центральная» ОАО «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК).

В социальных сетях пишут, что под завалами остались Сергей Шамин и Александр Бабешко. О Шамине говорят как об очень опытном бригадире. Родные надеются, что шахтеров удастся спасти. Третьего горняка, Бородулина, оказавшегося в зоне обвала, удалось спасти — он находится в реанимации, его состояние стабильно-тяжелое.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский уже дал поручение своему первому заместителю Евгению Редину организовать необходимую помощь пострадавшим. Губернатор также настаивает на том, чтобы представитель областного правительства в состав государственной комиссии Ростехнадзора, которая будет устанавливать причины аварии в шахте. Собственником и руководителем группы ЮГК является депутат ЗСО Константин Струков.

Жители Пласта сообщают о том, что обвал произошел рано утром и его ощутили в домах.

В ноябре 2015 года в результате обвала породы в шахте «Центральная» погибли два горняка. Виновными по суду были признаны начальник подземного горного участка Евгений Дризголович и горный мастер Рузиль Идрисов. Каждый из них получил условный срок в 2,5 года.