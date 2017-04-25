13:52 25 апреля 2017 0

Утром в Екатеринбурге началась с массовых беспорядков возле знаменитой овощебазы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Массовые беспорядки на овощебазе №4 в Екатеринбурге, произошедшие утром во вторник, 25 апреля, связаны, по данным «URA.RU», с попыткой нового конкурсного управляющего зайти на объект. Однако она не увенчалась успехом: юристу Ирине Макаровой из Санкт-Петербурга, назначенной судом на эту должность, не дали взять управление базой в свои руки, передает корреспондент «URA.RU» с места событий. Пока спорный актив остается во власти Елены Русиной, дочери бывшей хозяйки Татьяны Русиной, умершей полгода назад.

Конкурсная управляющая приехала на базу рано утром, однако на территорию ее не пустили: автомобили Lexus и BMW, на которых прибыла госпожа Макарова со своей командой, были вынуждены остановиться перед воротами базы. Известно, что попытка проникновения на базу сопровождалась стрельбой: в арке возле ворот имеется пулевое отверстие. К овощебазе прибыли несколько нарядов полиции, которые заблокировали въезд автомобилей на базу. Внутри базы прогуливались несколько парней, судя по внешнему виду и повадкам, воевавшие в Донбассе (блеклый камуфляж, повязки на лицах, нашивки «ДНР»).

Ближе к девяти утра у ворот образовалась толпа выходцев из Средней Азии, торгующих на базе. Они интересовались, смогут ли попасть к своим рабочим местам, и живо обсуждали происходящее. «Ничего у них не получится: приехали на двух машинах, никого с ним нет. Разве так заходят на базу?» — говорили торговцы, вспоминая войны минувших лет. Конкурсная управляющая Макарова заявила «URA.RU», что ничего не боится, поскольку никакого закона не нарушает, а, наоборот, приехала, чтобы исполнить судебное решение. Копию этого документа она показывала полицейским и представителям Русиной.

В качестве переговорщика выступал известный в Екатеринбурге бизнесмен, хозяин клуба «Ратиборец» и владелец базы на ул. Библиотечной Александр Горбунов, засветившийся в свое время в историях с захватами базы на ул. Комсомольской, Кировского оптового рынка, рынка «Академический». Именно по команде Горбунова «оборонявшиеся» запускали внутрь людей, в том числе представителей конкурсного управляющего. Пока шли переговоры, на базу зашло несколько десятков парней спортивного вида, у некоторых на кофтах виднелись надписи «Рукопашный бой».

Александр Горбунов, известный по рейдерским захватам рынков в Екатеринбурге, обеспечивал сегодня порядок на 4-й овощебазе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После длительных переговоров, ближе к 11 утра на территорию овощебазы запустили и саму новую управляющую с помощниками. Когда Ирина Макарова и ее команда оказалась внутри, ее окружили «спортсмены» и парни в камуфляже.

Между ними и сопровождающими возникла было перепалка (торговцы, наблюдавшие за происходящим через решетку, подзуживали: «Давай, давай»), однако Горбунов выкриками «Ну-ка, спокойно!» осадил спорящих. «Эх, толкнуть-то некому!» — сетовали выходцы из Средней Азии.

Как пояснил «URA.RU» один из помощников конкурсного управляющего, они приехали на базу без судебных приставов, поскольку не ожидали такого отпора. «Если нас не запустят, придется вызывать приставов», — пояснил он. Екатеринбургские журналисты с удовольствием объяснили приехавшим, что овощебаза №4 — это криминально-культовое место, за владение которой происходили целые битвы — почти военные действия, и многие из тех, кто боролся за базу, или уже сидят, или скоро сядут.

Закончилось все тем, что конкурсная управляющая в сопровождении Горбунова и адвоката Русиной Алексея Вейса произвела «беглый осмотр имущества» — сверила здания, перечисленные в судебном определении, со схемой на воротах овощебазы и проверила, что все эти корпуса действительно стоят на месте.

«Мы пригласили на территорию базы конкурсную управляющую и всех ее помощников (четырех человек). Предоставили ей возможности пройти по базе, и они в течение 1,5 часов прошли все склады, все помещения — истоптали всю грязь, которая образовалась на базе после дождя, — рассказал „URA.RU“ адвокат Русиной Алексей Вейс. — Устных замечаний к нам от нее никаких нет. Она выполнила свою функцию, при этом вела себя очень вежливо, корректно, все было по-деловому. Мы тоже рады, что она наконец появилась. После этого я проводил ее с базы, и она уехала».

По поводу стрельбы, которая произошла утром, по словам Вейса, Елена Русина говорит заявление в полицию. «На территории самой базы стрельбы не было, она была снаружи: видимо, это сделали те лица, примерно 40 человек, которые пытались, уж не знаю, на плечах управляющей или как, зайти вместе с ней на базу и завладеть имуществом, — пояснил адвокат Вейс. — Кто это были такие, мы не знаем. Сейчас готовится заявление в полицию: мы опасаемся, что те лица, которые совершили это, повторят эти действия. Но, как говорил великий полководец, кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет».