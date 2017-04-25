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18:23  25 апреля 2017 0

Коалиция демократов намерена победить пермского губернатора

Пресс-конференция Константина Окунева. Предвыборная первая. Пермь, Окунев Константин
Константин Окунев получил поддержку демократовФото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Пермского края-2017
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Потенциальный противник главы региона на выборах Константин Окунев подтвердил факт договоренностей с демократической оппозиционной коалицией. Политик заявил «URA.RU», что готов бороться за победу в кампании.

Во вторник, 25 апреля, лидер «Движения автомобилистов России» и депутат первых четырех созывов Госдумы Виктор Похмелкин заявил, что сформировал демократическую коалицию, которая на предстоящих выборах главы Пермского края будет бороться с «назначенцем» в лице врио губернатора Максима Решетникова. Последнего политик считает представителем партии «бюрократов и олигархов», ставленником бюрократического клана, не защищающего интересы Пермского края.

«Победа этого кандидата обрекает нас на стагнацию и застой как минимум на пять лет», — отметил Похмелкин и добавил, что коалиция решила поддержать лидера движения «Выбор» Константина Окунева, заявившего о губернаторским амбициях 12 апреля и разместившего в Прикамье более пяти тысяч своих портретов.

Виктор Похмелкин во время прессконференции. Пермь, похмелкин виктор
Виктор Похмелкин уверен, что и на нынешних выборах можно побеждать
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Для участия в выборах Окуневу нужно выдвинуться от партии и собрать в свою поддержку подписи 6% депутатов из 75% муниципалитетов Прикамья. Однако Похмелкин уверен, что «фильтр» преодолеть вполне возможно — с несколькими партиями активно ведутся переговоры. Также экс-депутат заявил, что у коалиции есть определенная поддержка на федеральном уровне.

Константин Окунев подтвердил «URA.RU», что с коалицией достигнуты договоренности. Политик благодарен Похмелкину за поддержку. «Я намерен не зарегистрироваться на выборах, а победить. И в ближайшее время коалиция себя активно проявит», — утверждает Окунев.

Ранее лидера «Выбора» поддержал также экс-депутат Заксобрания, бывший вице-губернатор Пермской области Вадим Чебыкин.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
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