{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,85
Динамика за 2 недели
Евро 60,79
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
25 апреля 2017
19:45  25 апреля 2017 0

Ройзман снова в кино: в Екатеринбурге прошла громкая премьера с участием мэра

Ройзман ранее признавался, что «играл в принципе самого себя»Фото: URA.RU

В екатеринбургском Доме кино состоялась премьера девятнадцатого сезона серий уральского детского киножурнала «Ералаш». Ведущий мероприятия сразу после видеообращения создателя «Ералаша» Бориса Грачевского сделал акцент на том, что в одной из серий снялся градоначальник Евгений Ройзман.

Однако самому мэру не удалось побывать на закрытом показе по состоянию здоровья. «Некоторым из вас посчастливилось повстречаться с ним на съемочной площадке. Он очень хотел прийти, но приболел. И посоветовал вам теплее одеваться и принимать витаминки», — продолжил ведущий.

Выпуск с Евгением Ройзманом называется «Чтец». По сюжету мэр изображает отца двух дочек, которых пытается уложить спать, почитав на ночь, однако дети отказываются. В финале ролика зритель узнает, что герой никогда не может дочитать дочерям до конца, потому что засыпает первым.

Появление мэра на киноэкране, скандирующего «Ехали медведи на велосипеде», вызвало бурю аплодисментов в зале, заполненном детьми и их родителями.

Как писало «URA.RU» ранее, съемки с участием Ройзмана прошли 30 января. По словам мэра, в серии он «играл в принципе самого себя» и уложился в обеденный перерыв. Его роль была отснята с первого дубля. Отметим, в прошлый раз глава Екатеринбурга появился на большом экране в фильме Василия Сигарева «Страна ОЗ», где он также играл самого себя.

Виктор Кудряшов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров