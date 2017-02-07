20:45 07 февраля 2017 0

Администрация Екатеринбурга празднует политическую победу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрация Екатеринбурга выиграла сложный и долгий политический торг с командой губернатора Свердловской области. Как сообщают источники «URA.RU», в ходе консультаций на высшем уровне принято решение о поэтапном возвращении областному центру градостроительных, рекламных и земельных полномочий. Взамен мэрия в экстренном порядке сворачивает проекты, вызывающие накануне губернаторских выборов массовое недовольство горожан.

Наиболее значимым для екатеринбуржцев решением стал перенос сроков введения новой транспортной схемы на 2019 год. Оно было принято в такой спешке и тайне, что оказалось неожиданным для подавляющего большинства городских депутатов и чиновников. Сегодня, в 14 часов, они собрались на заседание комиссии гордумы по городскому хозяйству, чтобы в плановом режиме обсудить ход подготовки к реформе. Спор был в самом разгаре, когда на сайте администрации появилось заявление сити-менеджера Александра Якоба о неактуальности нововведений.

Оппозиционные партии начали череду митингов против новой транспортной схемы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Реализация схемы новой маршрутной сети будет разделена на этапы, которые позволят избежать ошибок при ее внедрении. Сначала будет подготовлена транспортная инфраструктура, в том числе выделенные полосы, остановочные и пересадочные комплексы, будут установлены средства видеофиксации… С учетом того, что в 2018 году Екатеринбург будет принимать матчи чемпионата мира по футболу, дата внедрения новой маршрутной схемы будет перенесена на 2019 год», — заявил глава администрации.

«Это был гром среди ясного неба. Нельзя делать столь резкие шаги без согласования с другими участниками процесса», — пожаловались «URA.RU» некоторые участники заседания.

Но близкие к администрации города депутаты не удивились такому развитию событий: «В течение последней недели по мэрии ходили разговоры о скорой встрече губернатора Евгений Куйвашева, первого вице-губернатора Владимира Тунгусова и сити-менеджера Александра Якоба по вопросу о возвращении городу полномочий. Транспортная реформа была мощным козырем „города“ в ходе этих переговоров — губернатору и его команде не нужно было народное недовольство накануне выборов главы региона. Есть информация, что встреча состоялась сегодня, козырь подействовал».

В официальных заявлениях близкие к мэрии политики наперебой поддерживают решение Якоба. «Мы, конечно, за то, чтобы новшества в транспортной сфере внедрялись. Но делать это нужно с обязательным учетом мнения населения», — говорит депутат Заксобрания от КПРФ Вячеслав Вегнер.

Его коллеги уточняют, что после возвращения полномочий Екатеринбургу доходная часть муниципального бюджета вырастет почти на миллиард рублей. Именно этой суммы не хватало для нормального функционирования действующей схемы общественного транспорта.

Однако есть и другой взгляд на произошедшее. Источники из окружения Владимира Тунгусова назвали неожиданное заявление Александра Якоба «несогласованной самодеятельностью». По их словам, администрация города должна была еще некоторое время настаивать на ликвидации привычных для пассажиров трамвайных, троллейбусных и автобусных маршрутов, поднимая градус общественного недовольства. А уже после объявления выборов кандидата в губернаторы от «Единой России» Евгению Куйвашеву предписывалось отменить решение о проведении реформы.

«Все знали об этой договоренности. Не понимаю, что заставило Якоба изменить этот сценарий. В результате Куйвашев лишился темы, на которой мог бы получить серьезные предвыборные очки. Это вредительство со стороны мэрии», — поясняет информатор «URA.RU».

Евгений Липович останется крайним в истории с новой транспортной схемой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ожидается, что вся ответственность за недоработки при подготовке новой транспортной схемы будет возложена на бывшего заместителя главы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгения Липовича. «URA.RU» еще 11 января сообщило о его отставке. Сегодня чиновник официально подтвердил свой уход из мэрии.

Тем не менее ряд депутатов гордумы уверен, что политический торг продолжится. Заместитель председателя комитета гордумы по городскому хозяйству, лидер регионального отделения «РПП» Дмитрий Сергин напомнил, что не отменено постановление Александра Якоба о повышении стоимости месячных безлимитных проездных на проезд в общественном транспорте до 1000 рублей. Эта сумма более чем в два раза выше размера получаемой льготниками компенсации. Подорожание фактически означает отмену льготного проезда в городе.

Когда команда губернатора начнет исполнять свою часть договоренностей, до конца не понятно. По данным источников «URA.RU», проект поправок для внесения в законы о возвращении изъятых у мэрии в начале 2016 года в пользу правительства полномочий был подготовлен еще несколько месяцев назад. Если их принять сегодня, то вступят в силу они не ранее 2018 года. До этого времени политическая и финансово-экономическая ситуация в регионе может резко измениться.