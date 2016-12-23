11:43 23 декабря 2016 0

Борис Дубровский: "Политика лишила праздника всех любителей конькобежного спорта" Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Власти Челябинской области считают, что отказ Международного союза конькобежцев (ISU) провести этап Кубка мира в Челябинске носит политический характер. Но если решение будет пересмотрено, Южный Урал готов принять соревнования, сообщил «URA.Ru» пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин.

«Мы огорчены решением, принятым вчера Международным союзом конькобежцев. Конечно, оно не было для нас неожиданным — учитывая всю ту искусственную и несправедливую шумиху, которая сформирована в последнее время вокруг российского спорта и наших спортсменов, включая паралимпийцев. Я считаю, что любители конькобежного спорта всего мира потеряли очень красивый праздник и в нашем лице — ответственных организаторов», — заявил губернатор Борис Дубровский.

Как напомнил глава Южного Урала, 22 декабря в Челябинске с большим успехом и очень красочно открылся чемпионат России по фигурному катанию. При этом представители соответствующей федерации отметили очень высокий, практически мировой уровень организации соревнований.

«Я абсолютно уверен, что этап Кубка мира по конькобежному спорту прошел бы в Челябинске на очень достойном уровне. Жаль, что политика вмешивается в спорт, это точно не идет ему на пользу, — подчеркнул Дубровский. — Но мы готовы, в случае если Международный союз конькобежцев снова пересмотрит свое решение, провести этап кубка мира в Челябинске».

Ранее власти области заявили, что подготовка к турниру прекращена. О переносе места проведения турнира стало известно 22 декабря — причиной стали рекомендации МОК, принявшего во внимание доклад комиссии WADA под применении допинга в России. Еще раньше своего этапа Кубка мира по биатлону лишилась Тюмень.