20:19 14 января 2017 40

Новогодние шоу вызвали волну возмущения Фото: i.ytimg.com

Психологи научили, что делать россиянам в новогоднюю ночь в 2018 году, чтобы не плеваться у телевизора. Екатеринбургский психолог Анна Кирьянова посоветовала поставить любимый фильм или переключить внимание с экрана на близких.

В дни празднования старого Нового года вновь появились сообщения о недовольстве россиян новогодними шоу, показанными ведущими телеканалами страны в новогоднюю ночь. Тем более что нашелся повод: каналы как ни в чем не бывало устроили повторный показ выпусков, которые у многих зрителей вызвали недовольство и отвращение.

Анна Кирьянова Фото: Соцсети

«С одной стороны, я понимаю людей: как никогда в новогоднюю ночь ждешь чуда, волшебства, и вдруг тебе показывают что-то неинтересное, какой-то „Узбек-фильм“, конечно, возникает разочарование и раздражение, — поделилась с „URA.RU“ Анна Кирьянова, екатеринбургский психолог. — Это как ребенку вместо сказки показать уродливый кукольный мультфильм. А с другой стороны, мне жаль и артистов — они ведь не виноваты, что их пригласили именно на эти съемки. Как говорится — не стреляйте в музыканта, он играет, как умеет. Так и эти ископаемые старались как могли».

Чтобы избежать очередного разочарования в 2018 году, Кирьянова посоветовала россиянам не зацикливаться на новогодних телевизионных шоу. Психолог посоветовал отвлечься на друзей и близких, которые соберутся за праздничным столом. На худой конец — переключить центральные каналы или поставить диск с любимым фильмом и наслаждаться им в прекрасной компании.

«Выбор всегда есть, просто не все люди этим выбором пользуются, — заключила Кирьянова. — Человек абсолютно свободен, тем более если у него в руке есть пульт дистанционного управления телевизором».

Ранее «Газета.ру» сообщала, что в Сети набирает голоса петиция под названием «Остановите новогоднее безобразие». 150 тысяч россиян потребовали убрать Пугачеву, Галкина, Киркорова из новогоднего эфира.

В ответ на петицию гендиректор «Первого канала» заявил, что не станет менять формат новогодних огоньков.

«Ну, мы же не меняем салат на Новый год, и ёлочка стоит», — объяснил Константин Эрнст в эфире программы ОК live.

До этого известный музыкальный продюсер Максим Фадеев раскритиковал новогодние шоу, назвав их «погружением в ад». Тем не менее телеканалы повторили в старый Новый год ставшие скандальными выпуски.