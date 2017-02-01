05:50 01 февраля 2017 1

Эта ночь — решающая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Для родителей, чей ребенок пойдет осенью в школу, эта ночь — решающая: первого февраля записывают в первый класс. Большинство в 0 часов 00 минут пытались заполнить форму для записи на портале госуслуг, многие жаловались, что с первых же минут записи сайт gosuslugi.ru завис. На форумах радостные сообщения о том, что записаться удалось, стали появляться лишь ближе к часу ночи.

Те родители, которые не особо доверяют интернет-записи, организовали «живые очереди», чтобы подать документы в школу в 8 утра. Кроме того, все те, кому удалось записаться через Интернет, тоже направились рано утром в школу, чтобы узнать судьбу своей записи, подать «бумажные документы» и понять, попадает ли их ребенок в число набранных первоклассников.

Ночью екатеринбургские родители посменно дежурили в машинах возле школ. Под утро возле школ возник ажиотаж. Самые большие очереди — возле элитных гимназий. «URA.RU» ведет ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ из школ Екатеринбурга.

09:21 «Только что сдала документы (в 6 часов очередь заняли), — рассказывает она. — Номер не сказали, видимо, секретарь не знала, как посмотреть. Школа 39, заявление ушло в 1-45, человеку, у которого заявление ушло в 1-38 сказали, что он 120. Сейчас ждать только приказ на зачисление. Нервно все, думаю не попали ((((»

09:20 Женщина делится впечатления от записи и через сайт и утреннего похода в школу.

09:19 Самый главный вопрос для всех — попал их ребенок в число набираемых первоклассников. «Госуслуги, конечно, все испортили: в прошлом году многие в первые 20 минут все подали», — пишет Лена Геннадьевна.

09:17 «Пару часов сна и все, ни в одном глазу, — пишет viento на форуме сайта u-mama. — И теперь нервное ожидание…»

«Тоже спала 3 часа всего», — отвечает ей другая мама.

«Я четыре, потому что проспала все нафиг))), — досадует на себя kotikc. — И что-то состояние вообще никакое, трясет аж, намахнула успокоительного».

09:13 На родительских форумах екатеринбургские мамочки оживленно обсуждают прошедшую ночь: удалось ли записаться через интернет, ходили ли в школу, кто сколько спал.

На лестнице в гимназии №69 скопилось более ста человек Владимир Жабриков, URA.Ru

08:49 Как пояснила «URA.RU» директор пятой гимназии Галина Панькова, родителям стоит обратить внимание на важный момент — будет ли ребенку 6 лет и 6 месяцев на 1 сентября 2017 года.

«Если меньше, то по законодательству дается даже не пять, а 27 дней на оформление документов. Мы таких детей тоже принимаем, но там другой порядок и другой пакет документов, — объясняет Галина Георгиевна. — Родителям таких детей надо подойти к нам отдельно. Это важно, потому что если они не сообщат нам об этом, то документы могут оказаться оформлены не те и будут не действительны. Но мы не в состоянии просчитать возраст каждого ребенка — родителям самим надо обратить внимание на этот момент».

08:35 По ее мнению, родители просто «сходят с ума». «Когда первого ребенка отдаешь в школу, конечно, трясешься, а когда уже второго — спокойней», — говорит родительница, у которого в девятке один ребенок уже учится в младшей школе.

Очередь из родителей в 69-й гимназии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

08:34 Некоторые родители — те, кому удалось записаться ночь через сайт — покидают очередь.

«Все равно значение будет иметь номер, который получали при регистрации на сайте госулуг. Поэтому я спокойно подойду в течение пяти дней», — рассказала «URA.RU» Марина, родительница будущей первоклассницы.

08:31 Впрочем, как заверяет директор школы Татьяна Субботина, операторы принимают строго по той очереди, которую сформировали сами родители.

08:30 «Володя, там кто-то пытается попасть в кабинет не из списка!» — сообщила женщина. «Хранитель списка» Владимир, наказав двум другим папам охранять проход по лестнице, отправился разбираться с нарушителями очереди.

Очередь на подачу заявлений в гимназии №5 Владимир Жабриков, URA.Ru

08:09 В гимназию №69 (которая является базовой для гимназий №2 и №9) родителей будущих первоклассников заводят через отдельный вход.

К 8.00

на лестнице здания скопилось уже более ста человек.

«Мы пропускаем всех строго по списку», — заявил URA.Ru Владимир, сверяясь с журналом в руках.

Периодически к родителям выходит директор гимназии Татьяна Субботина. По ее словам, сейчас в школе на приеме документов от родителей работают семь операторов. Они сразу сверяют данные в бумажных документах со сведениями, указанными на сайте госуслуг. В классе, где принимают заявления, сейчас находятся 30 человек, остальным приходится ждать на лестнице.

Родители слушают наставления директора гимназии №5 Галины Паньковой Владимир Жабриков, URA.Ru

07:56 В математической гимназии №5 на улице Хохрякова родители уже заняли целый класс, кому не хватило места — ждут в коридоре. «Не стойте, рассаживайтесь в соседнем классе, сейчас начнется прием документов, место освободится, и вы тоже придете в этот класс», — пытается уговорить родителей директор гимназии Галина Панькова.

В этом году здесь набирают 112 первоклассников. На данный момент через Интернет заявления подали уже 160 человек, еще сорок стояли ночью в живой очереди.

«Я дежурил всю ночь, — говорит Алексей. — Иногда только уходил в машину, на перерыв».

Администрация гимназии не дала родителям замерзнуть Владимир Жабриков, URA.Ru

Те счастливчики, кто уже попал в класс, слушают наставления Галины Паньковой. Оказывается, может возникнуть проблема: если заявку на сайте госуслуг заполняла мама, то и для подачи заявления «вживую» нужны именно ее документы. И наоборот. «Если заполняла мама, а пришел папа, срочно звоните, пусть диктуют свои паспортные данные», — предупреждает родителей директор гимназии.

В целом, по словам администрации школы, все проходит мирно и спокойно. Запись в первые классы начнется в восемь часов утра.

07:32 Администрация гимназии №70 с углубленным изучением английского языка с пониманием отнеслась к желанию родителей дежурить возле школы. Чтобы люди не мерзли, их пустили в теплый холл.

«Как в 12 часов сайт госуслуг завис, так все сюда побежали», — говорит Максим, который пришел записать своего ребенка в первый класс.

По словам родителей, в полночь ажиотажа возле школы не наблюдалось.

«Я пришел в половине первого и был пятым в очереди», — отмечает другой папа.

В гимназии №70 царит дружелюбная атмосфера Владимир Жабриков, URA.Ru

Однако на настоящий момент в списке уже 35 фамилий.

Школа в этом году набирает 120 первоклассников, из них десять — льготники.

Обстановка в гимназии №70 царит дружелюбная, люди радостно приветствуют прессу. Сразу после того, как здесь побывали корреспонденты Ura.Ru, в гимназию приехала съемочная группа телеканала.

07:23 Большая толпа родителей собралась возле школы №39 возле Южного автовокзала. Здесь построили большой микрорайон, но, как говорят родители, 39-я (она же — французская гимназия) — «самая приличная школа в округе».

В прошлые годы именно здесь постоянно случались стычки и даже драки между родителями, но сегодня обстановка более-менее мирная.

Возле 39-й гимназии обстановка мирная, не то что в прошлые годы Владимир Жабриков, URA.Ru

«Вы в 39-ю или 18-ю записываетесь?» — интересуется подошедшая женщина.

Обе школы, №39 и №18, расположены в одном новом комплексе. По словам родителей, в 18-ю набирают восемь первых классов, а во французскую гимназию — всего три. При этом записаться можно в любую из двух, четкой привязки по месту жительства нет.

Тем не менее, родители волнуются.

«Мы же помним, как было в прошлые годы, потому и пришли сегодня сюда пораньше, чтобы занять очередь», — говорит Андрей, папа будущего школьника.

Здесь ведется запись сразу в две школы — №18 и №39 Владимир Жабриков, URA.Ru

Так, один из родителей вспоминает, как в прошлые годы, когда был особенно большой наплыв желающих поступить именно в 39-ю гимназию, директор школы лично в пять утра обзванивала тех, чьи дети посещали подготовительные курсы, и просила прийти пораньше, чтобы записаться в первый класс.

Сейчас, когда существует электронная запись, ажиотаж несколько поутих, но многие все равно предпочитают записать своего ребенка в первый класс лично, а не через Интернет. Некоторые даже не пытались подать заявку на сайте госуслуг, другие просто не смогли.

«До двух часов ночи пыталась записаться на сайте, но он постоянно висел, поэтому плюнула и пошла сюда», — говорит Галина.

«А я вообще не стал записываться через Интернет, какой смысл? — замечает Андрей. — Хоть и говорят, что можно подать заявление в течение нескольких дней, все равно решится все сегодня утром».

Возле гимназии №35 составляют списки претендентов на места в первом классе Владимир Жабриков, URA.Ru

06:44 Возле 35-й гимназии в Пионерском микрорайоне — полтора десятка родителей на машинах. «Лица все те же, некоторые приходили по несколько раз за ночь», — смеются они.

«Где здесь живая очередь?» — интересуется бабушка шестилетнего Максима. Ей показывают «Опель», в котором лежит тетрадь со списком фамилий. В нем сейчас значится 27 человек.



Родители дежурили перед школой всю ночь, но, несмотря на холод и бессонные часы, атмосфера здесь дружеская. Люди подбадривают друг друга и шутят: «До утра с вами не расстанемся. А может быть, и до десятого класса»

Многие признаются, что не понимают, зачем сюда пришли, раз есть возможность записать ребенка в школу через Интернет, но, тем не менее, продолжают стоять в очереди.

Люди усталые, но спокойные Владимир Жабриков, URA.Ru

«Я сидела дома, пыталась записать ребенка в школу через сайт госуслуг, а муж дежурил здесь. Записаться удалось только к двум часам ночи. До утра толком не спали. Сейчас пойдем на собрание», — рассказал «URA.Ru» Ирина, мама будущего первоклассника.

Отметим, что гимназия набирает в этом году 140 первоклассников.

06:20 Тем, кто пришел записать своих детей в гимназию №88 на проспекте Ленина, приходится ждать «часа X» на улице. Основная часть «дежурных» сидит в машинах, однако подтягиваются и те, кто пешком. В школу их пока не пускают. Пока в очереди около десяти человек.

«Сюда только те, кто заранее записался, или можно в порядке живой очереди?» — интересуется подошедшая родительница.

Родителей, желающих записать детей в лицей №110, пустили внутрь, чтобы не мерзли Владимир Жабриков, URA.Ru

06:18 Родителям, дежурящим возле лицея №110 на улице Бажова, очень повезло: администрация учебного заведения разрешила им ждать утра в здании. Сейчас они дремлют, поскольку уже провели в ожидании несколько бессонных часов. Журналистам здесь не очень рады, обсуждать свои проблемы не хотят и просят никого не снимать. В «листе ожидания» на данный момент числятся 20 человек. Лицей принимает в этом году 120 первоклассников, так что места, возможно, хватит всем.