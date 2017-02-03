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03 февраля 2017
02 февраля 2017
Главные новости Челябинской области
17:02  03 февраля 2017 0

Главу челябинского муниципалитета отправили под домашний арест

Басманный суд. Избрание меры пресечения Улюкаеву Алексею. Москва, рука, взятка, улюкаев алексей, басманный суд
Веру Галицкову обвиняют в получении 220 тысяч рублейФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Баландинского сельского поселения Вера Галицкова будет дожидаться окончания следствия под домашним арестом. Такое решение принял 3 февраля суд Центрального района Челябинска, рассмотрев ходатайство следствия о заключении ее под стражу.

Как сообщили «URA.RU» в СКР по Челябинской области, чиновнице инкриминируется получение взяток на сумму 220 тысяч рублей. В качестве «ответного жеста» предприниматели получили два земельных участка в Красноармейском районе, оспаривающем у Сосновского звание «челябинской Рублёвки».

По некоторой информации, полиция наблюдала за действиями чиновницы в течение шести месяцев. «Спусковым крючком» стало задержание водителя Галицковой: в вещевом ящике служебного автомобиля были обнаружены документы, ставшие поводом для визита силовиков в администрацию Баландино.

Алексей Шумов
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