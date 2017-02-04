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04 февраля 2017
03 февраля 2017
18:50  04 февраля 2017 0

В Луганске объявлен день траура в связи с гибелью Анащенко

Мемориалы после крушения ТУ-154 в небе над Сочи. Концертный зал Александрова. Офис доктора Лизы. Москва, розы, мемориал, траур, цветы
5 февраля объявлено днем траураФото: Владимир Андреев © URA.RU
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В Луганской народной республике объявлен день траура в связи с гибелью Олега Анащенко. По уточненным данным, начальник управления народной милиции ЛНР оказался единственным, кто погиб во время взрыва автомобиля.

Воскресенье, 5 февраля, указом главы ЛНР Игоря Плотницкого объявлено днем траура в самопровозглашенной Луганской народной республике. В этот день будут приспущены все государственные флаги, телеканалы отменят развлекательные шоу, культурные мероприятия не состоятся, пишет «Газета.ру».

Олег Анащенко погиб в субботу утром, 4 февраля, в центре Луганска. Внедорожник «Тойота» начальника милиции был подорван с помощью фугаса. Правоохранительные органы Луганска назвали произошедшее террористическим актом.

Евгений Лазарев
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