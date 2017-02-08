10:08 08 февраля 2017 0

Максим Решетников сразу взял на себя всю ответственность Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

И. о. губернатора Прикамья Максим Решетников берет всю полноту власти. Новый глава региона намерен руководить и кабинетом министров.

Исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников накануне, после его представления в Органном зале, Перми кратко заявил, что лично возглавит правительство Прикамья. «Никаких кардинальных решений по составу правительства нет, шанс будет у каждого. Требования есть, планка задана, кто будет соответствовать этой планке — будет работать. Пока сам возглавлю правительство, считаю это абсолютно правильным на нынешнем этапе», — сказал глава региона.

В настоящее время обязанности председателя правительства исполняет первый вице-премьер Владимир Рыбакин, полномочия которому перед своей отставкой передал прежний губернатор Виктор Басаргин. Последний возглавил кабмин после его переформирования, а прежний премьер Геннадий Тушнолобов, занимавший пост с января 2013 года, фактически был уволен и перешел на работу в Корпорацию развития Пермского края.

Также с приходом Решетникова лишились должностей советники главы региона: экс-руководитель администрации губернатора Анатолий Маховиков (ушел в отставку в декабре) и экс-министр финансов Ольга Антипина (не вошла в обновленный состав правительства). Маховиков лично подтвердил изданию «Коммерсант», что остался без работы — трудовые договоры советников автоматически прекратились после отставки Виктора Басаргина.