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12 апреля 2017
11 апреля 2017
Главные новости Москвы
00:20  12 апреля 2017 0

«Санкции снимут, а известность останется». Власти Италии сделали «Массандре» хорошую рекламу

Благотворительный вечер. Челябинск., вино, шампанское, фужер
Власти Крыма намерены защищать производителей вина всеми возможными юридическими способамиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Италии сделали «Массандре» хорошую рекламу, когда сняли с участия в винодельческой выставке продукцию этого предприятия, заявила генеральный директор винзавода Янина Павленко.

«Санкции когда-нибудь снимут, а известность останется, — приводит ТАСС слова Павленко. — Главной цели мы достигли — познакомили гостей выставки с нашей продукцией. Так что этот пиар стал дополнительным бонусом».

Глава Крыма Сергей Аксенов, который и сообщил об аресте партии крымского вина на выставке в итальянской Вероне, назвал эту ситуацию «хамством и глупостью». По его словам, власти Крыма будут защищать производителей вина всеми возможными юридическими способами.

Как отмечает «Национальная служба новостей», «Массандра» является старейшим винодельческим предприятием и крупнейшим в России по выращиванию винограда и производству виноградных вин. Завод был основан более 120 лет назад князем Львом Голицыным. После воссоединения Крыма с Россией предприятие перешло в ведение управления делами президента России.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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