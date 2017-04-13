07:42 13 апреля 2017 0

Шурыгина спровоцировала очередной скандал Фото: Instagram Дианы Шурыгиной

Телеведущий Андрей Малахов устроил словесную перепалку с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным, пригрозив ему компроматом. Поводом для ссоры стали нападки Рашкина на «Первый канал» из-за телепередач с участием Дианы Шурыгиной.

Телеведущий заявил, что у него есть компромат на парламентария, который он готов опубликовать в Интернете, а также предложил рассказать в «Пусть говорят» правду о парламентариях. «А может, сделаем эфир про связь депутатов с криминальным миром?» — написал Малахов в своем микроблоге Twitter.

Поводом для такой реакции телеведущего стала жалоба Валерия Рашкина в Роскомнадзор на несколько выпусков программы «Пусть говорят», посвященных изнасилованию несовершеннолетней Дианы Шурыгиной. Ведомство заинтересовалось документом, пообещав оказать воздействие на Первый канал, а депутат выложил ответ Роскомнадзора в Интернет, пишет издание «Дни.ру». Также Рашкин сравнил главный канал страны с наркоторговцами и коррупционерами.

«Интересный ответ пришел из Роскомнадзора по поводу передач про Шурыгину. Обещают административно воздействовать на «Первый канал», — написал Рашкин в своем Тwitter, приложив документ за подписью руководителя Роскомнадзора Александра Жарова.

Журналисты спрашивали у Рашкина, не боится ли депутат, что эта история поссорит его с первым каналом. «Что значит поссориться? Если так жить, то нужно уйти в пещеру, чтобы ни с кем не ссориться, — заявил парламентарий „Национальной службе новостей“. — Если есть нарушения законодательства, если есть перегибы? Ну, вот возьмите, например, перевозку наркотиков. Там же „большие“ люди. Давайте не ссориться. А то, что олигархи обокрали 60% страны, практически из карманов деньги вытащили? А что, если есть коррупция и воруют губернаторы?». Депутат напомнил о скандале с губернаторами Удмуртии и Коми, а также об истории с делом Оборонсервиса.

«Если так рассуждать, то вообще не понятно, зачем мы живем на этой земле, и для чего есть у нас слова „справедливость“ и „правда“, — подытожил Рашкин. — Я думаю ничего не измениться, и не должно измениться».

17-летняя Диана Шурыгина стала известна на всю Россию после неоднократного участия в телешоу «Пусть говорят», где она рассказала, как ее изнасиловал 21-летний Сергей Семенов. Сейчас молодой человек отбывает трехлетний срок заключения. Многие телезрители не поверили девушки из-за ее развязного поведения.

Как ранее писало URA.RU, пародию на ток-шоу Андрея Малахова сделали резиденты Comedy Club. Сама Шурыгина сейчас находится в клинике, где проходит психиатрическое обследование.