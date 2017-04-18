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18 апреля 2017
17 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
15:00  18 апреля 2017 0

Тунгусов провел первый «смотр войск» губернаторской кампании на своем поле

Юбилейный пленум СООО ветеранов, пенсионеров в честь 30-летия создания. Екатеринбург, тунгусов владимир
Тунгусов - тоже "ветеран", учитывая его опыт работы в свердловской политикеФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Свердловской области
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Свердловская власть начала губернаторскую агитационную кампанию со старшего поколения. Во вторник, 18 апреля, в Театре юного зрителя глава администрации Владимир Тунгусов, вице-губернатор Павел Креков, спикер Заксобрания Людмила Бабушкина и ректор РАНХиГС Александр Александров приняли участие в юбилейном пленуме совета Свердловской общественной организации ветеранов и пенсионеров.

«Поздравляю вас с 30-летием организации. Губернатор Свердловской области Евгений Владимирович Куйвашев планировал лично принять участие в юбилейном пленуме, но, как вы знаете, вчера президент Российской Федерации Владимир Путин принял очень важное для нашей области решение, подписав указ о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области действующего главы региона Евгения Куйвашева. Тем самым президент высоко оценил работу Евгения Владимировича по социально-экономическому развитию региона, высказал доверие, и 10 сентября 2017 года Евгений Владимирович со всей своей командой пойдет на выборы губернатора Свердловской области», — рассказал нескольким десяткам собравшихся Владимир Тунгусов и получил в ответ аплодисменты.

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Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ветераны получили из рук Владимира Георгиевича и «от имени губернатора» памятные награды. Сразу после вручения глава администрации губернатора покинул свое место в президиуме и здание ТЮЗа. Глава региона, как ожидается, вернется в регион в среду, 19 апреля — проведет заседание правительства и откроет Дельфийские игры, после чего снова улетит в Москву.

Антон Ольшанников
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