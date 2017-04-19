13:26 19 апреля 2017 1

Дмитрий Медведев по традиции отчитывается перед народными избранниками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Премьер-министр Дмитрий Медведев в среду, 19 апреля, выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства России за 2016 год. Председателя правительства ждут в парламент к 12 часам мск.

После отчета премьер ответит на вопросы депутатов — на них отведено в два раза больше времени, чем в прошлом году. Фракции планируют спросить о социальной сфере, капитальном ремонте, демографии. В КПРФ уже заявили, что не будут задавать главе кабинета министров неудобные вопросы о фильме оппозиционера Алексея Навального. Об этом хотел спросить коммунист Валерий Рашкин, однако руководство партии отказалось от идеи, поскольку, «и других тем для вопросов полно».

«URA.RU» ведет онлайн-трансляцию с заседания.

14:12 Долго говорит о том, что ситуация в экономике оставалась сложной - санкции, низкие цены на нефть, но мы все выдержали. А к концу этого года и вовсе можем вернуться на прежние места в рейтингах.

14:10 Намекает на некие враждебные силы, которые хотят раскачать ситуацию в России.

14:09 Перешел к анонсу президентской кампании. "Мы никогда не превращали политическую борьбу в войну".

14:08 Люди проголосовали за стабильность и в то же время за развитие.

14:07 Говорит об основных итогах 2016 года. Главное политическое событие - выборы в Государственную Думу.

14:07 Одним из самых острых называет закон о садоводстве и призывает депутатов активнее заниматься такими важными законами.

14:06 Благодарит депутатов, перечисляет количество рассмотренных ими законопроектов.

14:05 Перед этим созывом Медведев отчитывается первый раз. Но напоминает, что со многими работал и раньше, сейчас плотное сотрудничество сохраняется.

14:04 Володин рассказывает об изменении процедуры заслушивания отчета. Предоставляет слово Дмитрию Медведеву.

14:03 В зале собралось 430 человек, кворум есть. "Прежде, чем мы перейдем к рассмотрению отчета, давайте поздравим министра труда Максима Анатольевича Топилина с днем рождения. Ему 50 лет", - говорит спикер Вячеслав Володин.

14:02 Депутаты продолжили пленарное заседание.

14:01 Ровно 12 часов, а Медведев еще не приехал. Все снова ушли от журналистов.

13:56 В этом году по итогам выступления премьера Дмитрия Медведева Госдума не будет вырабатывать общую для всех фракций оценку работы кабинета министров за 2016 год, сказал журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин . По его словам, оценка деятельности правительства может прозвучать в выступлениях руководителей фракций.

13:55 Накануне лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что спросит с Медведева за капремонт и ухудшающийся уровень жизни населения. "Мы подготовили доклад "Социальные итоги 2016 года", он очень суровый, но там вся правда. Когда я буду выступать и пойду к трибуне, я его на стол положу Дмитрию Анатольевичу", - пообещал Миронов в комментарии ТАСС.

13:50 Депутаты в кулуарах говорят, что в этом году собираются активно атаковать Дмитрия Медведева: теперь у них есть возможность задавать вместо трех - пять вопросов от каждой фракции.

13:45 Игорь Шувалов.

13:44 Приехали министры: Аркадий Дворкович, Максим Орешкин, Владимир Мединский, Михаил Мень.

13:42 Приходят нерадостные известия — депутат Иосиф Кобзон не сможет присутствовать на заседании. Его срочно прооперировали в одной из столичных клиник из-за ухудшения состояния здоровья.

13:38 С утра, перед началом заседания Госдумы, депутаты в кулуарах обсуждали вопрос о том, задаст ли депутат от КПРФ Валерий Рашкин вопрос Дмирию Медведеву по расследованию Навального.

13:37 С утра у депутатов было обычное пленарное заседание. Сейчас депутаты ушли на перерыв. Но к журналистам пока никто не вышел.

13:33 С утра сегодня Госдуму закрыли для иностранных экскурсий и посетителей по разовым пропускам. Объявление об этом появилось в здании на Охотном ряду заранее. Ограничен также въезд на парковку.