12:41 20 апреля 2017 0

Вексельберг - самый богатый человек с активами в Свердловской области Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Олигархи Среднего Урала вошли в обновленный список богатейших бизнесменов России-2017 по версии Forbes и значительно увеличили свои капиталы. Самым богатым человеком с активами в Свердловской области оказался председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг.

В рейтинге Вексельберг потерял три позиции и оказался на 10 месте, но за год капитал 60-летнего олигарха увеличился на 1,9 млрд долларов и в целом составил 12,4 млрд долларов.

На 19 место в общем списке аналитики поставили президента «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК) Искандара Махмудова (плюс две позиции в рейтинге). Его состояние, увеличивавшееся на 400 млн долларов, оценили в 6,3 млрд долларов.

Партнер Махмудова, гендиректор «УГМК-Холдинга» Андрей Козицын в общероссийском списке занял 28 место. Forbes оценил его состояние в 4,3 млрд долларов. За год 56-летний Козицын увеличил свой доход на 1,9 млрд долларов и поднялся на восемь строчек в рейтинге.

На 47 месте — председатель совета директоров «Русской медной компании» Игорь Алтушкин. 46-летний олигарх поднялся на три позиции с состоянием в 2 млрд долларов (прирост — 600 миллионов долларов).

Пятерку олигархов с активами на Среднем Урале замыкает еще один представитель УГМК, член совета директоров компании Андрей Бокарев. В рейтинге российских бизнесменов он поднялся на 27 строчек и занял 52 место. Его состояние — 1,7 млрд долларов (плюс 750 млн долларов).

Председатель совета директоров «Трубной металлургической компании» и компании «Синара» Дмитрий Пумпянский в рейтинге Forbes оказался на 64 месте (плюс 9 строчек). Его капитал за год вырос на 400 млн долларов и теперь оценивается в 1,4 млрд долларов.

50 млн долларов не хватило еще одному представителю «УГМК-Холдинга», его коммерческому директору Игорю Кудряшкину, чтобы попасть в топ-100 самых богатых людей России. Аналитики отдали ему 115 место. Впрочем, за год он и так сделал большой скачок, преодолев сразу 48 строчек. Его состояние на данный момент оценивается в 900 млн долларов, а в 2016-м составляло около 500 млн долларов.

На 200 млн долларов обеднел известный уральский бизнесмен, основатель «Макси-групп» Николай Максимов, обвиняемый в хищении более 7 млрд рублей. С состоянием в 750 млн долларов уроженец Екатеринбурга занял 138 строчку рейтинга, «рухнув» на 54 позиции.

На первой строчке в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России 2017 года обосновался совладелец крупнейшей в России частной газодобывающей компании «Новатэк» Леонид Михельсон.

Ранее свердловские политики отчитались о своих доходах за 2016 год. Сначала были опубликованы сведения о зарплате главы региона Евгения Куйвашева, следом появились данные о членах правительства. Самым богатым оказался глава администрации губернатора Свердловской области Владимир Тунгусов.