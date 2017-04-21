{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,42
Динамика за 2 недели
Евро 60,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
21 апреля 2017
20 апреля 2017
14:24  21 апреля 2017 0

В Ельцин Центре открылся супермаркет, несмотря на возмущение горожан

Госсовет в Нижнем Тагиле, ельцин центр
В Ельцин Центре уверяют, что магазин никак не повлиял на общую атмосферуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ельцин Центре в Екатеринбурге в пятницу, 20 апреля, состоялось открытие магазина «Перекресток» (входит в Х5 Retail Group). Супермаркет площадью около 1000 квадратных метров, расположенный на первом этаже атриума, уже принимает первых покупателей.

В пресс-службе Ельцин Центра «URA.RU» рассказали, что выход из магазина ведет на улицу Ельцина. В него также можно попасть из атриума, но с тележками ходить по ЕЦ не разрешается. График работы супермаркета — с 10 до 22 часов, как и у Ельцин Центра.

«Появление магазина никак не повлияло на атмосферу нашей площадки, шума от него нет, музыка там не играет», — заметили в беседе с агентством в пресс-службе.

Новость о появлении в Ельцин Центре «Перекрестка» бурно обсуждали в соцсетях. Уральцы сочли выбор арендатора неуместным для просветительской площадки. PR-специалисты говорят, что скандал может стать серьезным имиджевым ударом для центра, если ситуацией воспользуются его противники.

Затем горожане начали придумывать, что еще можно открыть в Ельцин Центре и принялись публиковать на своих страницах в соцсетях коллажи, на которых общественная площадка больше походит на торговый центр: огромные вывески закрывают весь фасад, повсюду логотипы известных брендов.

В пресс-службе Ельцин Центра на критику в свой адрес отвечали, что для развития площадки необходимо привлекать дополнительные источники финансирования и что открытие продуктового магазина вписывается в стратегию развития ЕЦ.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров