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10:15  25 апреля 2017 5

Сын ямальской чиновницы, прикуривший от Вечного огня, публично извинился. ВИДЕО

Молодые люди признали, что прикуривать от Вечного огня - глупоСкрин видео из групы "В Салехарде" во "ВКонтакте"

Житель Салехарда Владимир Анисимов, которого осудили горожане за то, что он прикурил от Вечного огня, принес публичные извинения. В соцсети опубликована видеозапись где Владимир сознается в содеянном, признает глупость своего поступка и просит его простить.

На видео присутствует еще один молодой человек. Это Самир Алиев, который заснял инцидент и выложил скандальные фотографии на своей страничке в «Инстаграме». Молодые люди снова вернулись на Пантеон Победы, чтобы публично извиниться и возложить цветы к Вечному огню.

«Конечно — эта была глупость. Я раскаиваюсь полностью в содеянном. Хочу извиниться перед ветеранами», — говорит на видео Владимир Анисимов.

Жители Салехарда в социальных сетях неоднозначно отреагировали на это извинение. Одни утверждают, что это «мужской поступок», другие, напротив — возмущены, что молодой человек отделался простыми извинениями, хотя, например «девочки, станцевавшие в храме, реальный срок отсидели».

Ранее стало известно, что Владимир Анисимов вечером 23 апреля катался с друзьями по городу на автомобиле и приехал к Пантеону победы. Молодой человек решил перекурить, но зажигалки ни у кого не оказалось, и он прикурил сигарету от Вечного огня. Фото этого процесса вызвали большой общественный резонанс. Проверку инцидента начали полицейские и следственный комитет. Выяснилось, что Владимир Анисимов — сын чиновницы из аппарата ямальского губернатора.

Вячеслав Егоров
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