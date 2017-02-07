В Екатеринбурге сожгли машину замдиректора областного фонда капремонта

10:17 07 февраля 2017 2

Александр Мокроусов безуспешно пытался сам погасить пламя Фото: Ночные новости

В Екатеринбурге иномарка высокопоставленного чиновника вспыхнула в половине пятого утра на стоянке возле дома. Сгорел автомобиль Nissan Murano, стоявший на автопарковке возле дома на улице Новгородцевой, 39.

По словам охранника стоянки Али, он услышал звон бьющегося стекла. Он выглянул на улицу и увидел двух убегающих мужчин, а Nissan начал разгораться. Сторож позвонил пожарным и хозяину машины, которым оказался Александр Мокроусов — заместитель директора Свердловского фонда капитального ремонта. Александр Геннадьевич прибежал с огнетушителем, попытался тушить свою машину, но у него ничего не получилось.

Машина сильно выгорела внутри Фото: Ночные новости

Приехавшие пожарные погасили пламя, но у иномарки полностью выгорело багажное отделение, сильно обгорел салон. При пожаре немного пострадали стоявшие по соседству машины — у них оплавились пластиковые бамперы и фары.

«На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимые оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Владелец выгоревшего автотранспорта обратился в органы внутренних дел с заявлением. По результатам пожарно-технической экспертизы будет принято соответствующее процессуальное решение», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе УМВД.

Жена Мокроусова сообщила полицейским, что Александра Геннадьевича уже давно преследуют. Несколько недель назад его подкараулили неизвестные и ударили по голове, а теперь вот сожгли машину. По некоторым версиям, это может быть месть за проведенный конкурс на место директора от кандидатов, не допущенных до него, либо преследует чиновника нерадивый подрядчик.

«У меня есть своя версия, но я не хочу ее озвучивать, работают компетентные органы», — сказал «URA.RU» Александр Мокроусов.