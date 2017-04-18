16:53 18 апреля 2017 0

Геннадию Васькова из-за визита силовиков пришлось прервать отпуск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Силовики, нагрянувшие с утра во вторник, 18 апреля, в администрацию Миасса, интересовались земельными сделками мэрии за последние полтора года. Эту информацию официально подтвердили в пресс-службе администрации. Оперативно-следственные действия проводили сотрудники управления экономической безопасности и борьбе с коррупцией ГУ МВД по Челябинской области.

«Оперативные мероприятия направлены на проверку законности выделения земельных участков в Миасском округе в период с 2015 года по 2017 годы», — говорилось в сообщении пресс-службы на сайте мэрии.

Официально мэр Миасса Геннадий Васьков находился в отпуске. Из-за границы он вернулся в субботу, 15 апреля, но на работе так и не появился. Обязанности главы исполнял его первый заместитель Александр Качев. Качев как раз проводил совещание, когда дверь зала приоткрылась, и заглянули бойцы ОМОНа в масках, напугав чиновников. Но бойцы в масках не стали никого тревожить. Совещание чиновники прервали, а затем увидели, как вице-мэр Василий Сорока срочно покинул мэрию и отправился в управление по имуществу и земельным отношениям, которое находится в другом здании. А чуть позже появился Геннадий Васьков.

Градоначальник вместе со следователями прошел к себе в кабинет. Там они говорили некоторое время за закрытыми дверями. Затем Васьков уехал, в сопровождении одного из следователей. Оперативники провели выемку документов в кабинете мэра, после чего отправились в управление по имуществу и земельным отношениям, где также изъяли бумаги. Чиновники стали гадать, чем вызван визит силовиков. В правоохранительных органах происходящее в мэрии Миасса не комментируют. Васьков вернулся после допроса в мэрию уже во второй половине дня.

«URA.RU» стало известно из собственных источников, оперативников заинтересовали две сделки по земельным участкам. Одна из них связана с берегами озера Тургояк. Документы пытались оформить еще при Викторе Ардабьевском, которого судят в Москве по делу ОПГ «Турбазовские». Но сделка не состоялась, при новом руководстве Миасса ее заблокировали. Геннадий Васьков руководит городом с октября 2015 года и именно у него теперь выясняют, как участок на берегу озера все-таки был оформлен в частную собственность. Еще одна сделка, одобренная в мэрии, проведена без торгов и это тоже интересует следствие. 4 апреля, в день рождения мэра, Геннадия Васькова и его заместителя Василия Сороку уже опросили в Челябинске, в полицейском главке региона.

Силовиков интересует еще одна история в работе Геннадия Васькова — сохранность бывшего детского сада на улице Вернадского. Здание было отдано арендаторам, ставился вопрос о реконструкции объекта, чтобы вновь открыть в нем дошкольное учреждение. По указанию Васькова арендаторов выселили, здание не охранялось, в нем было отключено отопление. Бывший садик быстро обветшал и его, по слухам, уже собирались продать коммерческой фирме вместе с участком, по цене в несколько раз ниже первоначальной стоимости. Как считает следствие, бюджету был нанесен ущерб. В пятницу 14 апреля и во вторник 18 апреля в Миасс приезжал следователь ГУ МВД, который проводил опрос на эту тему в рамках доследственной проверки.

Мэр Миасса Геннадий Васьков, когда до него дозвонился корреспондент «URA.RU», заявил что «за рулем и говорить не может», переадресовав к своей пресс-службе. Пресс-секретарь главы Надежда Соколова вновь повторила, что оперативников интересуют земельные сделки 2015—2017 годов. Что касается доследственной проверки по детскому саду, то пресс-секретарь «ничего о ней не слышала».

Администрация Миасса находится в том же здании, где собрание депутатов. Народные избранники проводили 18 апреля комиссии и видели, как приезжали и уезжали силовики.

«Обстановка в собрании спокойная, — заявил „URA.RU“ председатель собрания Евгений Степовик. — Готовимся к 28 апреля. В этот день сначала закончим предыдущую сессию, чтобы рассмотреть вопрос об отчете главы города, а потом проведем новую сессию, накопилось много важных вопросов».

Депутаты должны закончить сессию от 24 марта, чтобы выставить Геннадию Васькову оценку по итогам работы за 2016 год. Ранее сторонники градоначальника срывали сессии, чтобы не допустить коллективного «неуда» мэру.