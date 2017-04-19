21:00 19 апреля 2017 0

Лицо Николая Баскова, когда он прочтет эту рассылку Фото: скрин телеканала "Россия"

Мы снова приготовили для вас нашу традиционную подборку лучших тем за день. В ней только самое важное, интересное и обсуждаемое за последние 12 часов. Такую же подборку мы можем присылать вам в почту, если оставите нам свой адрес. Никакого спама, мы пишем рассылку вручную, поэтому там только действительно интересные новости и тексты.

А вот главное к этому часу:

Дмитрий Медведев три с половиной часа радовал Госдуму отчетом о работе правительства и ответами на вопросы депутатов. Из интересного: премьер-министр снова смешно пошутил, на этот раз про свое здоровье и работу, назвал Алексея Навального «политическим проходимцем» и пообещал «посадки».

Уральский медицинский колледж запретил студентам носить хиджабы и организовал тотальную слежку за их электронной перепиской, в том числе в соцсетях. Конечно, все ради их же безопасности и в качестве профилактики суицидов.

Уральский коллектор пообещал убить женщину из-за долгов её отчима. Так и написал: «Готовь гроб, мы тебя похороним». Полиция на высоте: участковый говорит, что ничего не может сделать.

Если вам негде снимать фильм-антиутопию, добро пожаловать в Красноуральск, город, где тонны тротила лежат прямо на улицах. Даже дополнительные декорации не нужны, все выглядит, словно недавно была ядерная война. Местный химзавод уже давно заброшен, и его никто толком не охраняет — неравнодушный активист снимал фото и видео без какого-либо сопротивления.

Мы поговорили с православным богословом Андреем Кураевым, который первым сообщил о гомосексуально-педофильском скандале в Тобольской духовной семинарии. Получилось интересное интервью о жалобах семинаристов, взаимном эксгибиционизме монахов в бане и реакции следователей на публикации. Если вы пропустили, то вот сам материал о скандале в семинарии.

Челябинские чиновники наняли священника, чтобы изгнать злых духов из кабинета. Теперь работа должна пойти гораздо лучше.

Бонус-новость от наших коллег с культурного портала «Моменты»:

Лучший уральский кинорежиссер Василий Сигарев снял крутой фильм про зомби. Он интереснее и динамичнее всех голливудских лент последнего времени (это чистая правда), а еще в фильме убивают Николая Баскова (и уже ради этого его стоит посмотреть)!